Hamamözü Kaymakamı Arslan esnafı ziyaret edip talep ve önerileri dinledi
Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, ilçedeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı kazançlar dileyen Arslan, vatandaşların talep, öneri ve düşüncelerini dinleyerek kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.
Hamamözü Kaymakamı Ertuğrul Arslan, ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.
İş yerlerini ziyaret ederek esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Kaymakam Arslan, vatandaşlarla yakından ilgilenerek talep, öneri ve düşüncelerini dinledi.
Ziyaretlerde Kaymakam Arslan, gösterdikleri içtenlik ve misafirperverlik dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara teşekkür etti.
Kaynak: AA
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