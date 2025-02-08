Hamaney: ABD ile Müzakereler Anlamsız

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TAHRAN, 8 Şubat (Xinhua) -- İran'ın dini lideri Ali Hamaney, ABD ile müzakerelerde bulunmanın, İran'ın sorunlarını çözmeyeceğini belirterek müzakerelerin "ne akıllıca ne de onurlu" olduğunu söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre cuma günü üst düzey komutanlarla bir araya gelen Hamaney, geçmişte ABD ile yürütülen müzakerelerin anlamlı bir sonuç vermediğini belirtti.

Hamaney, "Taviz verdiğimizde bile istediğimiz sonuçları elde edemedik. Anlaşmayı yırtıp attılar ve taahhütlerini yerine getirmediler" dedi.

İran'ın ABD'den gelen güvenlik tehditlerine sert şekilde karşılık vereceğini vurgulayan Hamaney, "Eğer ulusal güvenliğimizi ihlal ederlerse, tereddüt etmeden karşılık veririz" ifadelerini kullandı.

İran, Temmuz 2015'te altı dünya gücüyle Ortak Kapsamlı Eylem Planı olarak bilinen bir nükleer anlaşma imzalamış ve yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programına kısıtlamalar getirilmesini kabul etmişti.

Ancak Trump'ın ilk döneminde ABD'nin Mayıs 2018'de anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları yeniden uygulamaya koyması üzerine İran bazı nükleer taahhütlerinden geri adım attı.

Planı yeniden canlandırma çabalarında kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.