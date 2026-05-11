Hamaney'den Basra Körfezi Açıklaması
Hamaney'den Basra Körfezi Açıklaması

11.05.2026 02:37
İran lideri Hamaney, Basra Körfezi'nde yeni bir düzenin habercisi olduğunu duyurdu.

İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından Basra Körfezi'ne ilişkin "Yeni bölgesel düzenin habercisi" başlığıyla 10 maddelik açıklama yayımlandı.

Açıklamada, ABD'nin Basra Körfezi'ndeki güvensizliğin en büyük nedeni olduğu ve ABD'nin bölgedeki kendi üslerini dahi koruyamadığı vurgulandı.

İran'ın Basra Körfezi ile Umman Denizi'ndeki komşularıyla kader ortağı olduğunun belirtildiği açıklamada, "İran'ın (Basra) Fars Körfezi'ndeki zaferinin yeni düzenin habercisi" olduğu kaydedildi.

İran'ın Basra Körfezi'ni yöneterek körfezin güvenliğini sağladığı iddiasının yer aldığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan elde edilecek maddi gelirin İran halkı için harcanacağı ifade edildi.

