İran lideri Mücteba Hamaney, ülkesinin İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır." dedi.
Hamaney'in sosyal medya hesaplarından, İsrail'e yönelik mesaj yayımlandı.
Mesajında Hamaney, "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır." ifadesine yer verdi.
İran, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırılar düzenlemesine karşılık olarak İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatmıştı.
Son Dakika › Güncel › Hamaney'den İsrail'e Sert Mesaj - Son Dakika
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