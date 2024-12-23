Hamaney: Vekil Güçlerimiz Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamaney: Vekil Güçlerimiz Yok

Hamaney: Vekil Güçlerimiz Yok

Ayetullah Hamaney, İran'ın vekil güçleri olmadığını ve ABD'nin Suriye'de kaos yarattığını savundu.

23.12.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'ın vekil güçlerinin bölgede zayıfladığı yönündeki yorumlara ilişkin İran'ın herhangi bir vekil gücü bulunmadığını savundu. ABD'nin Suriye'yi kontrol edebilmek amacıyla bölgede kaos yarattığını söyleyen Hamaney,  "Suriye'de güçlü ve onurlu bir hareketin yükseleceğini öngörüyorum" dedi.

Bir grup din adamıyla bir araya gelerek pazar günü bölgedeki gelişmelere ilşkin açıklamalarda bulunan Hamaney, "Yemen inancı için savaşıyor; Hizbullah inancı onu harekete geçirdiği için savaşıyor; Hamas ve (İslami) Cihat hareketi inançları onları buna zorladığı için savaşıyor. Onlar bizim adımıza hareket etmiyorlar" dedi.

İran'ın Dini Lideri, "Eğer bir gün harekete geçmeye karar verirsek, vekil güçlere ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

Hamaney ayrıca Suriye'deki duruma da değinerek, "Suriye'de güçlü ve onurlu bir hareketin yükseleceğini öngörüyorum. Genç bir Suriyelinin kaybedecek hiçbir şeyi yok - üniversitesi güvensiz, okulu güvensiz, evi güvensiz, sokağı güvensiz, tüm hayatı güvensiz. Ne yapması gerekiyor" dedi.

"'ABD Suriye'yi kontrol etmek için kaos yarattı"

Hamaney, Orta Doğu'da bir istikrarsızlık durumunun başladığını savundu ve "Bu güvensizliği tasarlayan ve uygulayanlara karşı güç ve kararlılıkla durmalıyız ve Allah'ın izniyle onlara galip geleceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Orta Doğu'daki ülkeleri kontrol etmek amacıyla iki yönteme başvurduğunu ve Suriye'de de bunu uyguladığını ifade eden Hamaney, şöyle konuştu:

"Ya kendi çıkarlarına uygun despotik bir rejim kurmak ya da böyle bir rejim kurulamadığında kaos ve huzursuzluğu körüklemek... ABD'nin ülkeleri kontrol etme planının iki yaklaşımdan birini içerdiğini belirtmiştim: Müzakere edebilecekleri otokratik bir hükümet kurmak ve ülkenin kaynaklarını kendi aralarında bölüşmek ya da bunu başaramadıklarında kaos ve huzursuzluk yaratmak. Suriye'de kaosa başvurdular ve kargaşa yarattılar. Şimdi zafere ulaştıklarını düşünüyorlar. Amerikalılar, Siyonist rejim ve suç ortakları başarılı olduklarını düşünüyorlar... İran ulusu Amerika'nın paralı askeri olarak hareket etmeyi kabul eden herkesi ayakları altında ezecektir."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Ayetullah Ali Hamaney, Ayetullah Hamaney, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamaney: Vekil Güçlerimiz Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:35 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
10:14 Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
09:57 ’Cansız manken’ Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı 'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
09:30 Memurlara yeni hak geliyor Memurlara yeni hak geliyor
07:49 FETÖ finansörü “Kervancı Ali“nin tüm mal varlığı hazineye devredildi FETÖ finansörü "Kervancı Ali"nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
16:36 Meta’nın Filistin’e sansür uyguladığı ortaya çıktı Meta'nın Filistin'e sansür uyguladığı ortaya çıktı
16:21 Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı Galatasaray, maç başlar başlamaz penaltı kazandı
16:19 İmralı’da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli’den dikkat çeken çağrı İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
16:15 Çığ faciasında hayatını kaybeden milli judocunun cenazesinde yürek burkan görüntü Çığ faciasında hayatını kaybeden milli judocunun cenazesinde yürek burkan görüntü
16:07 TikTok erişime kapatılıyor: 2025’te kimse giriş yapamayacak TikTok erişime kapatılıyor: 2025'te kimse giriş yapamayacak
15:53 Şam’daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
15:43 Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş’tan ihraç edilecek Bomba iddia: Hasan Arat, Beşiktaş'tan ihraç edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2024 11:58:25. #1.11#
SON DAKİKA: Hamaney: Vekil Güçlerimiz Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.