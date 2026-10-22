Hamas, Ben-Gvir'in 11 yerleşimdeki silah ruhsatı kararını Filistinlilere tehdit saydı

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki 11 yeni yerleşim yeri ve kaçak yerleşim noktasında yaşayan İsraillilere silah ruhsatı başvurusunda bulunma imkanı tanıyan kararının, Filistinlilerin "öldürülmesi ve zorla yerinden edilmesi için açık bir çağrı" niteliği taşıdığını belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Ben-Gvir'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki 11 yasa dışı yerleşim yeri ve kaçak yerleşim noktasını, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin silah taşıma ruhsatı için başvuruda bulunabileceği bölgeler listesine dahil etme kararına tepki gösterildi.

Açıklamada, kararın İsrail'in Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri silahlandırarak Filistinlilere yönelik saldırıların önünü açma politikasının devamı olduğu vurgulandı.

Söz konusu adımın, Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine yönelik yeni saldırı ve ihlallere "ek bir kılıf" sağladığı belirtildi.

Açıklamada, kararın İsrail hükümeti ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin oluşturduğu grupların Filistin halkını hedef alma konusunda birlikte hareket ettiğini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in öldürme ve suçlara dayalı politikasını sürdürmesinin kınandığı açıklamada, bu tür kararların Filistin halkının iradesini ve direnişini kıramayacağı, direniş ve mücadeleyi durduramayacağı vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, Batı Şeria'daki Filistinlilere ulusal ve toplumsal çabaları birleştirme, İsrail'in saldırılarını engellemek, ilhak, tehcir ve yerleşim planlarını boşa çıkarmak için tüm direniş araçlarını harekete geçirme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler (BM) ve bağlı kuruluşlarına, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin silahlandırılmasının ve Filistinlilere yönelik saldırılarının durdurulması için acilen harekete geçme, İsrailli yetkilileri ise kışkırtma ve "yerleşimci terörizmi" olarak nitelendirilen eylemlere destek vermekten sorumlu tutma çağrısı yapıldı.

Ben-Gvir'den silah ruhsatı kapsamını genişletme kararı

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberinde, Ben-Gvir'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki 11 yeni yerleşim yeri ve kaçak yerleşim noktasını daha silah taşıma ruhsatı başvurusuna uygun bölgeler listesine dahil etmeyi onayladığı belirtildi. Bu bölgeler arasında Homesh, Ganım, Kadim ve Havat Gilad'ın da bulunduğu aktarıldı.

Karar kapsamında söz konusu bölgelerde yaşayan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, gerekli kriterleri karşılamaları şartıyla kişisel silah taşıma ruhsatı için başvuruda bulunabilecek. Ancak karar, başvuru sahiplerine otomatik olarak ruhsat verileceği anlamına gelmiyor.

Söz konusu adım, Ben-Gvir'in 7 Ekim 2023'ten bu yana izlediği İsraillilerin silahlandırılmasını genişletme politikasının bir parçası.

Kanal 14'e konuşan Ben-Gvir, kararın Batı Şeria'nın kuzeyinde yeni kurulan yerleşim yerlerini de kapsadığını ifade ederek, "Uygun bölgeler listesine yeni yerleşimler eklemeyi ve gerekli şartları karşılayan mümkün olduğunca çok vatandaşın kendilerini savunabilmesini sağlamayı sürdüreceğiz." dedi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yerleşimler Meclisi Başkanı Yossi Dagan da kararı memnuniyetle karşılayarak, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin silahlandırılmasının kendilerini ve ailelerini koruma kapasitelerini artıracağını savundu.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde soykırıma başlamasıyla eş zamanlı olarak İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırıları da arttı.

Filistin'in resmi verilerine göre, bu süreçte en az 1220 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 350'den fazla kişi yaralandı ve 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.