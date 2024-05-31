Hamas: Biden'ın (Gazze'de) kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi, yeniden inşa ve esirlerin değişimini içeren önerilerine olumlu bakıyoruz - Son Dakika
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Hamas: Biden'ın (Gazze'de) kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi, yeniden inşa ve esirlerin değişimini içeren önerilerine olumlu bakıyoruz

Hamas: Biden\'ın (Gazze\'de) kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi, yeniden inşa ve esirlerin değişimini içeren önerilerine olumlu bakıyoruz

Hamas: Biden'ın (Gazze'de) kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin çekilmesi, yeniden inşa ve esirlerin değişimini içeren önerilerine olumlu bakıyoruz.

31.05.2024 23:47
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Hamas, İsrail'in sunduğu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilerine olumlu baktıklarını duyurdu.

Hamas, Biden'ın, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında dile getirdiği 3 aşamalı yeni ateşkes önerisiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Hareketin, Biden'ın konuşmasında geçen, kalıcı ateşkes, İsrail'in Gazze'den çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle ilgili maddelere olumlu baktığı belirtilen açıklamada, "ABD'nin bu tutumu ve uluslararası ve bölgesel arenada Gazze'deki savaşın sona ermesi gerektiği yönünde oluşan kanaat, halkımızın ve kahraman direniş güçlerinin efsanevi azminin bir sonucudur." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Hamas'ın, "kalıcı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, yeniden imar, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi ve ciddi bir esir takasını" temel alan ve İsrail'in de açıkça buna bağlı kalacağını beyan ettiği her türlü öneriye yapıcı ve olumlu bir şekilde karşılık vermeye hazır olduğu vurgulandı.

Biden, Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.

Biden, çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan tüm canlı rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini aktarmıştı.

Kaynak: AA

Gazze, Güncel, Son Dakika

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