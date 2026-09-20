Hamas, Burak Duvarı baskınını Mescid-i Aksa'nın kimliğine saldırı olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Hamas, Burak Duvarı baskınını Mescid-i Aksa'nın kimliğine saldırı olarak nitelendirdi

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Hamas, Netanyahu'nun binlerce İsrailliyle Burak Duvarı Meydanı'na baskınını Mescid-i Aksa'nın kimliğine ve statüsüne yönelik 'tehlikeli tırmanış ve açık saldırı' olarak nitelendirdi. Filistinlilere Aksa'da nöbet, Arap ve İslam dünyasına Kudüs için sorumluluk çağrısı yapıldı.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan "Burak (Ağlama) Duvarı Meydanı'na baskın" düzenlemesini, "tehlikeli bir tırmanış ve Mescid-i Aksa'nın kimliğine ve statüsüne yönelik açık bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun dün akşam bazı bakanlar ve Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsrailliyle birlikte yoğun güvenlik önlemleri altında Burak Duvarı Meydanı'na baskın düzenlemesine tepki gösterildi.

Bunun "Mescid-i Aksa'nın kimliğine ve statüsüne yönelik açık bir saldırı ve Filistin halkının, Arap ve İslam dünyasının duygularına yönelik bir provokasyon" olduğu belirtilen açıklamada, İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik tekrarlanan baskınlarının yanı sıra Yahudilere ait dini ritüellerinin ve kutsal mekanın altındaki kazıların "mekanın kimliğini değiştirmeyi veya özelliklerini silmeyi başaramayacağı" ifade edildi.

Açıklamada, "Düşmanın yaptığı kazılar, gösteriler ve kışkırtıcı açıklamalar ile Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yeni bir durum oluşturma girişimleri, kutsal mekanlarımız üzerinde kendisine herhangi bir hak vermeyecektir." denildi.

Hamas ayrıca Filistinlilere, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın mevcut durumunu ve kimliğini değiştirme girişimlerine karşı koymak için Mescid-i Aksa'ya gitme ve burada nöbet tutma çağrısı yaptı.

Arap ve İslam dünyasına da Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda sorumluluklarını yerine getirme ve "İslami kutsal mekanlarda yeni bir durum oluşturma girişimleriyle mücadele etme" çağrısında bulundu.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, dün akşam Netanyahu ile bazı İsrailli bakanların Burak Duvarı Meydanı'na baskın düzenlediğini, İsrail güçlerinin ise "işgal altındaki Burak Duvarı'na giden İsraillileri korumak amacıyla Eski Şehir'i askeri kışlaya çevirdiğini" bildirmişti.

Valilik, Filistin topraklarını gasbeden binlerce İsraillinin de işgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Vadi Caddesi üzerinden Burak Duvarı Meydanı'na girdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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