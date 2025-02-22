Hamas, İki İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti - Son Dakika
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Hamas, İki İsrailli Esiri Kızılhaç'a Teslim Etti

Hamas, İki İsrailli Esiri Kızılhaç\'a Teslim Etti

Hamas, iki İsrailli esiri Refah'ta Kızılhaç'a teslim etti. Bugün dört esirin daha serbest bırakılması bekleniyor.

22.02.2025 14:15
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(ANKARA) - Hamas, İsrailli esirlerden Tal Şoham ve Avera Mengistu'yu Refah'ta Kızılhaç'a teslim etti. İsrailli dört başka esir daha Gazze'nin merkezi Nuseyrat'ta bugün serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı olan El-Kassam Tugayları, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında yedinci takası için iki İsrailli esiri, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) teslim etti. Serbest bırakılan iki İsrailli esirin isimleri, İsrail istihbarat servisi Mossad'da görevli Tal Şoham ve 2014 yılında Gazze'de esir olarak alınan Avera Mengistu olarak bildirildi.

İsrail ordusu, esirlerin teslim alındığını doğrulayarak, Tel Aviv'e doğru yola çıktıklarını ve burada ilk tıbbi değerlendirmeden geçirileceklerini açıkladı. Bugün Hamas'ın İsrailli dört başka esiri daha Gazze'nin merkezi Nuseyrat'ta serbest bırakması bekleniyor. Buna karşılık İsrail de cezaevlerinde tuttuğu 602 Filistinliyi serbest bırakıyor.

Shiri Bibas'ın cenazesi teslim edildi

İsrailli yetkililer ayrıca Hamas'tan bir cenaze teslim aldıklarını cenazenin, önceki gün teslim edilmesi gereken Shiri Bibas'a ait olduğunu doğruladıklarını belirtti. Perşembe günü, Hamas, içinde İsrailli esir cenazelerinin bulunduğunu belirttiği dört tabutu Kızılhaç'a teslim etmişti. İsrail, yapılan incelemelerde tabutlarda bulunan cenazelerden Shiri Bibas'a ait olduğu söylenen cenazenin kimliği belirlenemeyen bir başka kişiye ait olduğunu açıklamış ve bunun ateşkesin ağır bir ihlali olduğunu ifade etmişti. Aynı gün teslim edilen Bibas'ın iki oğlu Kfir (1) ve Ariel'e (5) ve Oded Lifshitz'in cenazelerinin kimliğinin doğru olduğu da belirtilmişti.

Anlaşma sağlanana kadar 15 aylık savaş boyunca İsrail'in Gazze'ye saldırılarında, büyük bir bölümü kadın ve çocuklardan oluşan 48 binden fazla kişi öldü.

Kasım 2024'te Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için Gazze'deki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkardı. İsrail ayrıca, Gazze'ye yönelik savaşının uluslararası yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davası ile karşı karşıya.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Refah, Son Dakika

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