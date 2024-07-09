Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildi - Son Dakika
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Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildi

Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan dolaylı müzakerelerde, Hamas ile İsrail arasında esir takası konusunda ilerleme kaydedildiği bildirildi. İsrailli yetkililer, müzakerelerin henüz tamamlanmadığını belirtirken, Mısırlıların yaydığı iyimser mesajların abartılı olduğunu ifade etti. Esir takası konusunda anlaşmaya varılması için gelecek günlerde Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin tekrar yapılması bekleniyor.

09.07.2024 22:07
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Hamas ile İsrail arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan karşılıklı esir takasına ilişkin dolaylı müzakerelerde ilerleme kaydedildiği bildirildi.

İbranice yayın yapan "Walla" haber sitesinin, adını vermek istemeyen iki İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, Kahire'de gerçekleştirilen müzakerelere ilişkin bilgi verildi.

İsrailli yetkili, Kahire'de yapılan karşılıklı esir takasına ilişkin dolaylı müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ancak müzakerelerin nihayete ermediğini belirtti.

Bir diğer İsrailli yetkili ise Mısırlıların son saatlerde yaydığı "iyimser" mesajların biraz abartılı olduğunu belirterek, "Birkaç hafta sürecek zorlu ve karmaşık müzakerelerle karşı karşıyayız." dedi.

Gazze'de ateşkes için müzakerelerin yeni turu öncesinde CIA Direktörü William Burns liderliğinde bir heyetin Mısır'a geldiği bildirilmişti.

Esir takası konusunda anlaşmaya varılması, ateşkesin sağlanması için Tel Aviv ile Hamas arasında gelecek günlerde, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda dolaylı müzakerelerin tekrar yapılması bekleniyor.

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Direktörü Ronen Bar liderliğindeki İsrailli müzakere heyeti, esir takası müzakereleri ve Refah Sınır Kapısı'nın idaresi hakkındaki görüşmelere katılmak üzere önceki gün Mısır'a gitmişti.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurmak için anlaşmaya varmak adına olumlu ve esnek bir tutum sergilediklerini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise müzakerelerin önündeki engelleri artırdığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Kahire, İsrail, Katar, Mısır, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildi - Son Dakika

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