Hamas\'ın İsrailli Esirlere İlaç Temini Anlaşması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim'deki operasyonuyla Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu İsrailli esirlere, Katar ve İsrailli yetkililer arasında yapılan görüşmeler sonucunda ilaç temin edileceği belirtildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Katar ve İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad yetkilileri arasında yapılan görüşmelere ilişkin bilgi verildi.

Görüşmeler sonucunda, Katar ve İsrailli yetkililerin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de tutulan esirlere, İsrail'in ilaç göndermesi konusunda anlaştığı bildirildi.

İsrailli esirlere 7 Ekim'den bu yana ilk defa ilaç temin edileceği kaydedildi.

Gazze'deki İsrailli esirler

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlerken, çok sayıda İsrailli de esir alınmıştı.

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

Hamas'ın elinde 130'dan fazla İsrailli esirin daha olduğu tahmin ediliyor.