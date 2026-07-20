Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayya seçildi - Son Dakika
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Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayya seçildi

20.07.2026 16:07
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Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümü sonrası yeni Siyasi Büro Başkanı olarak Halil el-Hayya'yı seçti. Seçim, Gazze, Batı Şeria ve yurt dışı temsilcilerin katılımıyla yapıldı ve hareketin kurumsal işleyişi vurgulandı.

(ANKARA) - Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından hareketin yeni Siyasi Büro Başkanı olarak Halil el-Hayya'nın seçildiğini duyurdu.

Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İslami Direniş Hareketi Hamas, şehit lider Yahya Sinvar'ın ardından, mücahit kardeş Halil el-Hayya'nın hareketin Siyasi Büro Başkanı olarak seçildiğini duyurur" ifadelerine yer verildi.

Hamas'ın açıklamasında Gazze, Batı Şeria, İsrail hapishaneleri ve yurt dışındaki temsilcilerin katılımıyla yürütülen iç seçim sürecinin tamamlandığı ve Halil el-Hayya'nın hareketin kurumları ve üyelerinin güvenini kazanarak yeni lider seçildiği bildirildi.

Açıklamada, liderlik seçiminin Hamas'ın kurumsal istişare mekanizması çerçevesinde gerçekleştirildiği vurgulanarak, "Bu seçim yalnızca usule ilişkin bir işlem değil, Hamas'ın kurumları ve şura sistemiyle yönetilen, kendi tüzük ve kurallarına bağlı bir hareket olduğunun göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

Hareketin lider kadrosu ve üyelerinin Gazze, Batı Şeria ve yurt dışında devam eden saldırılar ile sistematik hedef almalar nedeniyle son derece zor koşullar altında faaliyet yürütüldüğü belirterek, buna rağmen kurumsal işleyişin sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, Hamas'ın öncelikleri arasında Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulması, Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması, insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması, adil bir yeniden inşa sürecinin başlatılması ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik planlara karşı mücadelenin sürdürülmesi olduğu ifade edildi.

Hamas ayrıca, hayatını kaybeden eski Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yanı sıra Salih el-Aruri, Yahya Sinvar, Muhammed ed-Dayf ve yaşamını yitiren diğer lider ve mensuplarını andı.

Açıklamada, hareketin yeni liderlik etrafında birlik içinde olduğu belirtilerek, Filistin halkının hakları doğrultusundaki mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: ANKA

Yahya Sinvar, Batı Şeria, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'ın yeni lideri Halil el-Hayya seçildi - Son Dakika

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