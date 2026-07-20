Hamas'ın Yeni Lideri Hayye'ye Tebrikler - Son Dakika
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Hamas'ın Yeni Lideri Hayye'ye Tebrikler

20.07.2026 22:09
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Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı ve Mısır İstihbarat Bakanı, Hamas lideri Hayye'yi tebrik etti.

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ile Mısır Genel İstihbarat Bakanı Tümgeneral Hasan Reşad, Hamas Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Halil el-Hayye'yi arayarak tebrik etti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamalara göre, Hamas'ın yeni lideri Hayye, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh ve Mısır İstihbarat Başkanı Reşat ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh, Hamas liderliğine seçilen Hayye'yi tebrik etti ve yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede Hayye, Filistin halkına ve haklı davalarına hizmet etmeye, ulusal ilkeleri korumaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Hayye ayrıca, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve tüm Filistin topraklarında, Filistin halkını korumak ve ulusal birliği sağlamak için tüm liderlerle işbirliği içinde çalışacaklarını ifade etti.

Mısır İstihbarat Başkanı Reşat'ın da Hamas liderliğine seçilmesi dolayısıyla Hayye'yi tebrik ettiği belirtildi.

Görüşmede Mısır ile olan tarihi ilişkilere ve Kahire'nin Filistin davasındaki rolüne dikkat çeken Hayye, Mısır'ın özellikle ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve sürecin ikinci aşamasının tamamlanması için yürütülen müzakerelerdeki rolünün önemini vurguladı.

Hayye, "Hamas, Gazze Şeridi'ndeki halkımızın acılarını sona erdirmek, İsrail işgal güçlerinin bölgeden çekilmesini ve Gazze'nin yeniden imarını sağlamak amacıyla Mısır, Katar ve Türkiye'deki kardeşleriyle işbirliği içinde yürütülen çabaların başarıya ulaşması için çalışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Hamas, bugün, İsrail'in Gazze'deki saldırıları sırasında girdiği çatışmada hayatını kaybeden Yahya Sinvar'ın yerine Siyasi Büro Başkanlığına Halil el-Hayye'nin seçildiğini duyurmuştu.

Sinvar, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ardından 6 Ağustos 2024'te bu göreve seçilmiş, İsrail ordusu ise 17 Ekim 2024'te Sinvar'ın Gazze'deki çatışmalarda yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'ın Yeni Lideri Hayye'ye Tebrikler - Son Dakika

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