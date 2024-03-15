Hamas, İsrail'e ateşkes süresine uyması halinde esneklik gösterecek

Güncel

GAZZE, 15 Mart (Xinhua) -- Filistin İslami Direniş Hareketi'nden (Hamas) bir kaynak, " İsrail'in Gazze Şeridi'nde belirli bir ateşkes süresine uyması halinde" Hamas'ın müzakerelerde esneklik göstermeye hazır olduğunu açıkladı.

Adının gizli kalması koşuluyla Perşembe günü Xinhua'ya konuşan kaynak, Hamas liderliğinin arabuluculardan İsrail'in tutumuyla ilgili henüz olumlu bir sinyal almadığını söyledi.

Kaynak, taahhütlerle birlikte olumlu sinyaller alınırsa, bu "bizi bir anlaşmaya varmaya yaklaştıracak ve esir takası için Hamas'ı müzakerelerde esneklik göstermeye sevk edecektir" dedi.

Kaynak, İsrail hükümetinin, ordu güçlerinin Gazze Şeridi'ne yeniden gönderilip konuşlandırılması ve Filistinli mültecilerin ikamet ettikleri yerlere kademeli olarak geri dönmesini içeren tutumunda "inat ettiğini" söyledi.

Kaynak, İsrail tarafının "esirlerini askeri yollarla geri alamayacağının farkına varması ve yüksek cezalara çarptırılanlar da dahil olmak üzere tüm Filistinli gruplara mensup mahkumların serbest bırakılmasını öngören bir anlaşma için bedel ödemesi gerektiğini" vurguladı.