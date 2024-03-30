Hamas, İsrail'e karşı direniş ateşini sürdüreceğini belirtti - Son Dakika
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Hamas, İsrail'e karşı direniş ateşini sürdüreceğini belirtti

Hamas Hareketi, İsrail'e karşı başlatılan saldırıların Filistin halkının toprağını savunma sürecinin bir devamı olduğunu ve direniş ateşini sürdüreceklerini belirtti. Hamas, Toprak Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, özgürlük ve meşru haklar alınana kadar mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Açıklamada, Filistin topraklarının özgürleştirilmesi ve Kudüs'ün kurtarılması için milli birliğin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

30.03.2024 14:31
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Hamas Hareketi, İsrail'e karşı 7 Ekim'de başlatılan "Aksa Tufanı" saldırılarının Filistin halkının toprağını savunma sürecinin bir devamı olduğunu ve "işgalcilere karşı direniş ateşini yakmayı sürdüreceklerini" belirtti.

Hamas, 30 Mart'ta kutlanan "Toprak Günü" münasebetiyle Telegram sayfasından yazılı açıklama yaptı.

Toprak Günü'nün, ebediyen milli bir sembol ve Filistin halkının tarihindeki mücadelede şerefli bir dönüm noktası olacağı vurgulanan açıklamada, "özgürlük, geri dönüş hakkı ve meşru haklar yeniden alınana kadar mücadelenin devam edeceği" kaydedildi.

Aksa Tufanı'nın Filistin halkının toprağını savunma sürecinin bir devamı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Halkımız, işgale, faşist hükümetine ve onların yerleşimci sürülerine karşı direniş ateşini yakmak için devam eden yolculuğunda, vatanın her yerinde kararlılığın, fedakarlığın ve meydan okumanın ilhamını Toprak Günü'nden alıyor. Kapsamlı bir özgürlük gerçekleşmeden ve başkenti Kudüs olan tam egemen bir Filistin devleti kurulmadan direniş ateşi sönmeyecektir.

Tarihi Filistin toprağı, kalplerde duran Kudüs ve Mescid-i Aksa, Siyonist düşmanla mücadelenin merkezinde yer almaktadır. Bunların özgürleştirilmesinin yolu da ancak milli birliğin güçlendirilmesi ve Siyonist düşmana karşı kapsamlı bir direniş tercihinin kökleştirilmesi ile olur."

Açıklamada, başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kuruluşu, Filistin topraklarında işgalin son bulması Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün özgürleştirilmesinin yalnızca Filistin halkının sorumluluğu olmadığı vurgulanarak bunun aynı zamanda, tüm İslam ümmeti ve Arap dünyasının, dünyadaki bütün özgür insanların omuzlarındaki tarihi bir sorumluluk olduğu belirtildi.

Hamas son olarak Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın durdurulması için Filistin halkıyla her türlü dayanışmanın ve desteğin artırılması ve İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

Filistin Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi, gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak ve vatan konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail'e karşı direniş ateşini sürdüreceğini belirtti - Son Dakika

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