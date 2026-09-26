Hamas, İsrail'in 7 Ekim'den beri 262'den fazla gazeteci öldürmesini savaş suçu saydı - Son Dakika
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Hamas, İsrail'in 7 Ekim'den beri 262'den fazla gazeteci öldürmesini savaş suçu saydı

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Hamas, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 262'den fazla gazeteciyi öldürmesini zaman aşımına uğramayan savaş suçu ve insanlığa karşı suç saydı. Açıklamada İsrail'in 400'den fazla gazeteciyi yaraladığı belirtilirken uluslararası kuruluşlara somut adım çağrısı yapıldı.

Hamas, İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef alan cinayet, keyfi gözaltı ve sürgün gibi ihlallerini "zaman aşımına uğramayan savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" olarak nitelendirdi.

Hamas, 26 Eylül Uluslararası Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, bu anlamlı günün, İsrail'in bölgedeki basın mensuplarını ve medya kuruluşlarını hedef almaya devam ettiği bir dönemde idrak edildiği vurgulandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana 262'den fazla gazeteci ve medya çalışanını katlettiği, 400'den fazlasını yaraladığı ve "soykırımın gerçeklerini örtbas etmek" amacıyla yabancı basın mensuplarının Gazze Şeridi'ne girişini engellemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Hamas, gazetecilerin öldürülmesinin, gözaltına alınmasının, sürgün edilmesinin ve medya kuruluşlarının yıkılmasının uluslararası hukuka göre zaman aşımına uğramayacak savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası kurumlara dayanışma çağrısı

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği ve dünya genelindeki medya kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'in gazetecilere karşı işlediği suçların kınanması, hesap vermeye zorlanması ve Filistinli gazetecilerin korunması için somut adımlar atılması istendi.

Ayrıca İsrail'in ve adı belirtilmeyen bazı "işbirlikçi şirketlerin" Filistinli medya kuruluşlarını dijital platformlarda engelleme girişimlerinin, "gerçeği aktarma ve İsrail'in işlediği suçları ifşa etme noktasındaki Filistin anlatısının gücünü" gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada, "İşgalin (İsrail'in) suç işlemeyi ve yalanlar yaymayı sürdürmesi, basın ve medya kuruluşlarının sorumluluklarını yerine getirmesini, haber ve dayanışma faaliyetlerini artırmasını, gerçeği ortaya koymasını ve halkımızın köklü ulusal haklarını savunmasını gerektiriyor." ifadelerine yer verdi.

İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerinin bilançosu

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasından bu yana bölgede görev yapan gazeteciler, tehdit, kışkırtma, gözaltına alınma ve öldürülmeye kadar çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Filistin Gazeteciler Sendikası verilerine göre, İsrail bu dönemde 27'si kadın 265 gazeteciyi öldürdü, yaklaşık 500 gazeteciyi yaraladı ve 34'ten fazla gazeteciyi gözaltına aldı.

Farklı kurum ve kuruluşların hesaplama kriterlerindeki değişiklikler nedeniyle toplam kayıp rakamlarında farklılıklar olabileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA
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