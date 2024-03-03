Hamas, İsrail'in insani yardım aracını vurmasına tepki gösterdi

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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesiminde insani yardım malzemesi taşıyan aracı vurmasına tepki gösterdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, sonuncusu Deyr Belah kentindeki Kuveytli bir hayır kurumuna ait yardım kamyonu olmak üzere yardım konvoylarını hedef almasının, "soykırım ve etnik temizlikte ısrarcı tavrının bir göstergesi olduğunu" ifade etti.

"Gazze'deki insani krizi derinleştirme, planlı olarak aç bırakma ve insanların yardım almasını engellemenin", İsrail'in Gazze'ye yönelik savaş yönteminin temellerinden olduğu belirtilen açıklamada, Gazze halkını yardımdan mahrum bırakmanın, tüm insani yasa ve kurallar ile soykırım savaşının sona ermesini talep eden Uluslararası Adalet Divanı kararlarına aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e, Arap ve İslam ülkelerine içinde bulundukları sessizlikten çıkıp İsrail'i soykırım savaşını durdurmaya zorlama çağrısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde insani yardım malzemesi taşıyan araç bugün İsrail tarafından hedef alınmıştı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldürülmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu daha önce de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.