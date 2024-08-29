Hamas, İsrail'in insani yardım kuruluşlarını hedef aldığını açıkladı

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Hamas, İsrail ordusunun, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) ekibini Gazze'de faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarını korkutmak amacıyla kasten hedef aldığını bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Vadi Gazze köprüsünde 27 Ağustos akşamı WFP ekibine ateş açılmasından İsrail ordusunun sorumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada "Yardım ulaştıran WFP ekibi, Gazze Şeridi'nde soykırıma maruz kalan halkımız için yardım faaliyetleri yürüten insani yardım kuruluşlarının korkutulması amacıyla hedef alındı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze'de hem Filistin halkına hem de insani yardım ekiplerine karşı suçlar işlediği vurgulandı.

Uluslararası topluma da İsrail'in Gazze'de insani yardım kuruluşlarına yönelik saldırılarının engellenmesi ve İsrailli yetkililerden hesap sorulması çağrısında bulunuldu.

Merkezi Roma'da bulunan WFP'den dün yapılan yazılı açıklamada, "27 Ağustos akşamı Vadi Gazze köprüsündeki bir İsrail kontrol noktasına birkaç metre uzaklıkta bir WFP ekibinin ateş altında kalmasının ardından Gazze'deki personelin hareket etmesi bir sonraki bildirime kadar durduruldu." ifadesi kullanılmıştı.

Gazze Şeridi'nde şiddetli saldırılarına devam eden İsrail ordusu, başta BM olmak üzere sık sık yardım kuruluşlarını da hedef alıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 602 Filistinli öldü, 93 bin 855 Filistinli yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.