Hamas: İsrail'in Refah'a yönelik saldırısı ateşkes anlaşmasını engelleme girişimi - Son Dakika
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Hamas: İsrail'in Refah'a yönelik saldırısı ateşkes anlaşmasını engelleme girişimi

Hamas: İsrail\'in Refah\'a yönelik saldırısı ateşkes anlaşmasını engelleme girişimi

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik kara operasyonunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasını engelleme girişimi olduğunu söyledi. Hamdan, İsrail güçlerinin Refah'a saldırısını uluslararası hukuk koruması altındaki sivillere yönelik ciddi ve tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirdi ve Netanyahu'nun sahte bir zafer elde etme girişiminde umutsuz olduğunu belirtti.

07.05.2024 22:53
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Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Refah'a yönelik kara operasyonunun" İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasını engelleme girişimi olduğunu söyledi.

Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas Hareketi'nin ofisinde düzenlediği basın toplantısında İsrail ordusunun Refah'ta gerçekleştirdiği kara operasyonu hakkında konuştu.

İsrail güçlerinin Refah'a saldırısını Netanyahu'nun ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasını ve uygulanmasını engelleme girişimi olarak nitelendiren Hamdan, "İşgal güçlerinin Refah Sınır Kapısı'na saldırması bir suçtur ve uluslararası hukuk koruması altındaki sivillere yönelik saldırı ciddi ve tehlikeli bir tırmanıştır." dedi.

Hamdan, Netanyahu'nun itibarını kurtarmak için umutsuz bir şekilde sahte bir zafer elde etme girişimi içerisinde olduğunu ancak bunun asla gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas: İsrail'in Refah'a yönelik saldırısı ateşkes anlaşmasını engelleme girişimi - Son Dakika

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