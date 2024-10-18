Hamas Lideri Sinvar'ın Ölümü

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(ANKARA) - Hamas Siyasi Büro üyesi Halil Hayye, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'de İsrail saldırısı sonucu öldürüldüğünü doğruladı. Yahya, Sinvar'ın ölümüne ilişkin, "Sonunu cesurca, başı dik, silahını elinde tutarak, son nefesine kadar, hayatının son anına kadar ateş ederek karşıladı" dedi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil Hayye, yaptığı açıklamada, Hamas Lideri Yahya Sinvar'ın dünkü İsrail saldırısı sonucu hayatını hayatını kaybettiğini doğruladı. Yahya, Sinvar'ın ölümüne ilişkin, "Sonunu cesurca, başı dik, silahını elinde tutarak, son nefesine kadar, hayatının son anına kadar ateş ederek karşıladı" dedi.

Halil Hayye, Kudüs başkentli Filistin devleti kuruluncaya kadar Hamas'ın faaliyetini ve çabalarını sürdüreceğini söyledi ve "Yahya Sinvar ve diğer liderlerin şehadeti, hareketimizin gücüne ve sağlamlığına yalnızca katkıda bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Halil Hayye, "İsrailli esirler, yalnızca Gazze'deki savaşın durduğu, İsrail ordusunun tamamen çekildiği ve işgalci rejimin zindanlarındaki esirlerimizin serbest bırakıldığı takdirde evlerine dönebilecektir" dedi.