Hamas Lideri Salih el-Aruri\'nin Suikast Sonrası Batı Şeria\'da Gösteriler Düzenlendi

Faslılar, Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'nin Lübnan'da İsrail tarafından öldürülmesini protesto etti.

Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyetinin çağrısı üzerine başkent Rabat'taki meclis binası önünde toplanan onlarca Faslı, Aruri'ye suikast düzenleyen İsrail aleyhinde sloganlar attı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının durdurulmasını talep eden göstericiler, ABD ve Batılı ülkelere İsrail'e destek vermekten vazgeçmeleri çağrısı yaptı.

Aruri ile beraberinde öldürülen 7 Hamaslı lehine slogan atan Faslılar, İsrail bayrağını ateşe verdi.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda el-Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, el-Aruri ile birlikte 7 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Salih el-Aruri kimdir?

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, 19 Ağustos 1966'da Ramallah'ta doğdu.

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının kurulmasına katkıda bulunan el-Aruri, 15 yıl İsrail hapishanelerinde kaldıktan sonra sınır dışı edildi ve Lübnan'da yaşamaya başladı.

El-Aruri, Hamas'ın İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı, bir İsrail askeri karşılığında 1027 Filistinli esirin serbest bırakılması anlaşmasının müzakerecileri arasında yer alıyordu.