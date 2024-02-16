Hamas Sözcüsü: İsrail, Gazze\'deki esirleri kasten öldürdü

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında esirleri kasten öldürdüğünü söyledi.
Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 133. gününde açıklamalarda bulundu.
"İsrailli esirler arasındaki kayıplar gerçekten arttı." diyen Ebu Ubeyde, "İsrail ordusunun İsrailli esirleri kasten öldürdüğünü ve yaraladığını" ifade etti.
Gazze'de tutulan esirlerin maruz kaldığı tehlikeler konusunda onlarca kez uyarıda bulunduklarını hatırlatan Ebu Ubeyde, İsrail yönetiminin bu uyarıları görmezden geldiğini belirtti.
Kassam Tugayları'nın "aylarca İsrailli esirleri korumaya ve bakımını sağlamaya çalıştığını ve bunun için hala çabaladığını" vurgulayan Ebu Ubeyde, "Gazze'deki İsrailli esirler zor şartlarda yaşıyor ve yaşam mücadelesi veriyor. Biz de onların hayatlarını korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 235'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 395 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Hamas Sözcüsü: İsrail, Gazze'deki esirleri kasten öldürdü - Son Dakika
Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan Haberler.com'da Melis Yaşar'a yaptığı açıklamada, 31 Mart'taki yerel seçimden sonra döviz kurunun nasıl seyredeceğine ilişkin konuştu. Erdoğan, "Seçimlerden sonra döviz kurunda ılımlı bir artış trendi bekliyorum. Seçimden sonra kurda yüzde 15'lik artış bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kocaeli'nin Gebze ilçesinden belediye başkan adaylığını duyurdu. Baş, paylaşımında, "Gebze'den adaylığımı ilan ediyorum. İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz." dedi.
Marmara Denizi'nde 69 metre boyundaki kargo gemisinin batma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Gemideki 6 mürettebattan biri olan Hüseyin Tutuk tarafından olaydan dakikalar önce kaydedilen ve yakınlarına gönderilen videoda, Tutuk'un ''Allah'ım sen yardım et'' dediği duyuluyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren oynanacak maçın VAR kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde çocuk istismarı suçundan aranan Mehmet Ç., tarım ilacı içerek intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemelerde, "Ölümünden kimsenin sorumlu değildir. Cezaevine girmek istemiyorum" yazılı not bulundu.
Ankara'da kar payı ortaklığı adı altında 50 bin kişiden yaklaşık 100 milyon dolar kripto para topladığı öne sürülen Gazi Can Ç. ile eşi Aslı Ç. ortadan kayboldu. Mağdurlar 5 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.
Esenyurt'ta çalıştığı börekçiden parasını alamayan eski çalışan, dükkanı basarak işyeri sahibini 6 yerinden bıçakladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, yaralının durumu iyi olduğu belirtildi. Tartışmanın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?