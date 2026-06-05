Hamas'tan Arap ve İslam Ülkelerine Çağrı

Hamas, Arap dünyası ve İslam ülkelerinden, Gazze Şeridi'nde devam eden katliamlarına son vermesi için İsrail'e baskı yapmalarını istedi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "Suçlu işgalci Siyonistler, Gazze Şeridi'ndeki sivillere karşı katliamlarını sürdürürken, garantör ülkeler, arabulucular ve sözde Barış Kurulu bu katliamı durdurmakta hatta kınamakta bile yetersiz kalıyor." ifadelerine yer verdi.

Arabuluculara, garantör ülkelere ve Gazze Barış Kurulu'na çağrıda bulunan Kasım, "anlaşmayı tamamen reddeden ve ihlalleri durdurmak için gösterilen tüm çabaları hiçe sayan işgal güçleri üzerinde baskı oluşturmalarını" talep etti.

Kasım, "Filistin halkına karşı göz göre göre devam eden bu katliam, başta Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm taraflara, acil önlem alma konusunda tarihi ve ahlaki bir sorumluluk yüklüyor." ifadesini kullandı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 947 kişi öldürüldü, 2 bin 935 kişi yaralandı, enkaz altında ise 781 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 72 bin 956'ya, yaralı sayısı da 173 bin 43'e yükseldi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.?????