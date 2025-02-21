Hamas'tan İsrail'e Ateşkes Uyarısı - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Ateşkes Uyarısı

Hamas, İsrail'in insani protokollere uyması gerektiğini vurgulayarak ateşkesin devamını bekliyor.

21.02.2025 00:47
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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına ilişkin insani protokolün tüm maddelerini uygulamasını beklediğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in insani protokolün tüm maddelerini uygulamasını beklediklerini ifade eden Kanu, "talepleri yerine getirildiği takdirde anlaşmanın uygulanmasını tüm aşamalarıyla tamamlamaya hazır olduklarını" vurguladı.

Kanu, Gazze'deki meşru direnişin silahsızlandırılmasını isteyen İsrail'in soykırım sırasında Filistin halkına karşı uluslararası alanda yasaklanmış silahlar kullandığını hatırlattı.

İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarının araştırılması için uluslararası bir komite kurulması gerektiğini vurgulayan Kanu, Tel Aviv bağlı kaldığı sürece Hamas'ın da ateşkes anlaşmasına bağlı kalacağını kaydetti.

Kanu, ikinci aşamaya ilişkin müzakerelerin henüz pratikte başlamadığını anımsatarak, Hamas'ın anlaşmanın öngördüğü şekliyle müzakerelere katılmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Hamaslı yetkili, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasını geciktirmekle" suçladı.

Filistinli yetkiler tarafından yapılan açıklamalarda, Gazze'de yaşanan insani krizin her geçen gün derinleştiği ve İsrail'in, ateşkes anlaşmasında yer alan insani protokol hükümlerine rağmen taahhütlerini yerine getirmediği ifade ediliyor.

Gazze'deki ağır yaşam şartları devam ediyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in altyapıyı, hastaneleri ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulları da hedef alan saldırılarında nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Bölgeye insani yardım girişinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması, çadırların dahi İsrail ordusunca hedef alınması sebebiyle Gazze halkı ciddi miktarda insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Ateşkes Uyarısı - Son Dakika

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