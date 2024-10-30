Hamas'tan İsrail'e Saldırı

Güncel

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin doğusunda İsrail ordusuna ait bazı askeri mekanizmaları hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Gazze kentinin doğusundaki Makbere Şarkıyye yakınlarında İsrail ordusuna ait bir askeri nakil aracının "Yasin-105" füzesiyle vurulduğu belirtildi.

Aynı bölgede, anti-tank füzesi taşıyan "Hummer" tipi cip ile buldozerin de patlayıcılarla vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 163 Filistinli öldü, 101 bin 510 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.