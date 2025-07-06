Hamas\'tan İsrail\'e Saldırı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail askerleri ile Gazze sınırındaki yerleşim yerlerini hedef aldığını duyurdu.

Hamas, İsrail ordusuna ait hedeflere saldırı düzenledi.Kassam Tugayları'ndan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus'un kuzeyindeki Es-Satr ve Karara bölgelerinde İsrail askeri birliklerinin havan toplarıyla vurulduğu kaydedildi.

İSRAİL'E ROKETLER FIRLATILDI

Açıklamada, Han Yunus'un doğusuna tekabül eden Nirim ve Ein HaShlosha yerleşimlerinin ise 114 mm'lik kısa menzilli roketlerle hedef alındığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den fırlatılan bir roketin İsrail topraklarına düştüğü ancak can kaybı yaşanmadığı ifade edildi. İsrail Kanal 12 Televizyonu ise roketin yerleşim biriminde maddi hasara yol açtığını aktardı.