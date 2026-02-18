Hamas'tan İsrail'e Tepki - Son Dakika
Hamas'tan İsrail'e Tepki

18.02.2026 18:32
Hamas, İsrail'in Batı Şeria'daki ev yıkımlarını 'toplu cezalandırma' olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri yıkmasını "toplu cezalandırma" şeklinde nitelendirerek, bunun Filistinlileri zorla göç ettirme ve Batı Şeria'yı ilhak planlarının bir parçası olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun El Halil kentinin güneyinde içinde insanların yaşadığı 3 katlı bir apartmanı yıkmasına tepki gösterildi.

Açıklamada, Batı Şeria'da ev yıkımlarının sürmesinin "tehlikeli bir tırmanış ve sistematik bir terör politikası" olduğu belirtilerek, "Bu uygulamalar halkımızın iradesini kıramayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

El Halil'in güneyinde 3 katlı, 10 daireden oluşan ve 40'tan fazla kişinin yaşadığı bir binanın İsrail güçlerince yıkıldığına işaret edilen açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki yıkımlarının Filistin varlığını hedef alan sistematik bir saldırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, bina sahiplerinin tapu belgeleri dahil resmi evrakları bulunmasına rağmen İsrail tarafının yapının "ruhsatsız inşa edildiğini" öne sürdüğünün altı çizildi.

2026'nın başından bu yana Filistinlilere ait 55 ev hedef alındı

Söz konusu yıkımın İsrail'in izlediği toplu cezalandırma politikasının parçası olduğu, sene başından bu yana Filistinlilere ait yaklaşık 55 evin hedef alındığı bildirilen açıklamada, "Bu işgal planları başarısızlığa mahkumdur ve halkımızın direnişi karşısında çökecektir." ifadelerine yer verildi.

İsrail güçlerinin bugün El Halil'in güneyindeki Haraik bölgesine baskın düzenleyerek, Filistinli "Selheb" ailesine ait 3 katlı, 10 daireden oluşan ve 40'tan fazla kişiye barınma sağlayan binayı "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

