Hamas'tan İsrail'e Tepki: Uluslararası Toplum Harekete Geçsin - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Tepki: Uluslararası Toplum Harekete Geçsin

13.06.2026 16:12
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Hamas, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik uygulamaların artışını kınadı.

Hamas, İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklulara yönelik uygulamaların "tehlikeli şekilde tırmandığını" belirterek, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler kurumlarına İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'deki Ofer Hapishanesi yönetiminin tutukluların avukatlarıyla görüşmeleri sırasında getirdiği yeni uygulamaların, "ağır ve aşağılayıcı ihlaller" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu uygulamaların, Filistinli tutuklulara yönelik "vahşi ve insanlık dışı politikanın devamı" olduğu vurgulanarak, bunların uluslararası hukuk, insani değerler ve ahlaki ilkelerin ihlali anlamına geldiği belirtildi.

Hamas, İsrail'in tutuklulara yönelik bu uygulamalarının "uluslararası sessizliğin ve İsrailli yetkililerin işlediği ihlallerden hesap sorulmamasının doğal sonucu" olduğunu aktardı.

Açıklamada, tüm ülkeler ve Birleşmiş Milletler'e bağlı kurumlara "İsrail'i izole etmek, uygulamalarını durdurmak ve ihlallere son verilmesi için baskı oluşturmak" amacıyla harekete geçme çağrısı yapıldı.

Hamas ayrıca, İsrail hapishanelerindeki tutuklulara yönelik devam eden uygulamaların onların "direncini, kararlılığını ve özgürlük umutlarını zayıflatamayacağını" vurguladı.

Filistin halkına, Arap ve İslam dünyasına ve uluslararası topluma tutuklulara destek olma çağrısında bulunan Hamas, insan hakları ve insani yardım kuruluşlarından da "artan ihlallerin durdurulması için acil adım atmalarını" istedi.

Ofer Hapishanesi'ndeki yeni uygulamalar

Filistin Esirler Medya Ofisi, İsrail'deki Ofer Hapishanesi yönetiminin tutukluların avukatlarıyla görüşmeleri sırasında yeni kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

Açıklamada, hukuki görüşme sürelerinin birkaç dakikaya indirildiği, avukat görüşmeleri için ayrılan odalara güvenlik kameraları yerleştirildiği belirtilmişti.

Ofis ayrıca, hapishanede uyuz hastalığının yeniden yayıldığını, tutuklularda ciddi kilo kaybı ve aşırı halsizlik belirtileri görüldüğünü aktarmıştı.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in göreve gelmesinden sonra Filistinli tutukluların tutulduğu cezaevlerindeki koşulların kötüleştiği yönünde insan hakları kuruluşlarının raporları yayımlanmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Tepki: Uluslararası Toplum Harekete Geçsin - Son Dakika

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