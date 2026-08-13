Hamas'tan İsrail'e Uyarı: Harem-i İbrahim'e Erişimi Kapatma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas'tan İsrail'e Uyarı: Harem-i İbrahim'e Erişimi Kapatma

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatmasını dini ihlal olarak nitelendirerek kınadı.

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanların ibadetine kapatmasını, engelleme ve "mukaddesata yönelik bir saldırı" olarak nitelendirerek uyarıda bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ni kapatma kararının ibadet özgürlüğüne doğrudan bir müdahale ve İslam kutsallarının dokunulmazlığının açık bir ihlali olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu adımın İsrail'in "aşırı sağcı hükümetinin Filistin halkını ve topraklarını hedef alma, ilhak ve Yahudileştirme süreçlerini hızlandırma politikalarının" bir parçası olduğu ifade edildi.

Harem-i İbrahim Camisi'nin Filistin halkının ve İslam aleminin dini, milli ve tarihi kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in kutsal mekanlar üzerinde fiili durum yaratma, bölünme ve kontrol sağlama çabalarının kendisine hiçbir meşruiyet kazandırmayacağı kaydedildi.

Hamas, Halil kenti ve Batı Şeria'daki Filistinlilere Harem-i İbrahim Camisi çevresindeki varlıklarını güçlendirme, Yahudileştirme politikalarına karşı durma ve kutsal mekanları koruma çağrısında bulundu.

Ayrıca Arap ve İslam dünyasından da Harem-i İbrahim ile Mescid-i Aksa başta olmak üzere İslami kutsallara yönelik ihlallerin durdurulması için acilen harekete geçilmesi istendi.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Uyarı: Harem-i İbrahim'e Erişimi Kapatma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Selman’dan Mekke Savunma Anlaşması’na övgü Kral Selman'dan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü
Lübnan idam cezasını kaldırdı Lübnan idam cezasını kaldırdı
Çorum’da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu
İzmir’de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti İzmir'de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım
Piknikteki acı olay: 4 yaşındaki çocuk suya düşerek hayatını kaybetti Piknikteki acı olay: 4 yaşındaki çocuk suya düşerek hayatını kaybetti

00:15
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
23:58
Ne maç oldu ama İşte UEFA Süper Kupa’nın sahibi
Ne maç oldu ama! İşte UEFA Süper Kupa'nın sahibi
23:52
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı O anlar kamerada
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı! O anlar kamerada
21:43
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
21:38
Abbas’ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin’e dönüş umudunu simgeliyor
Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor
20:20
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 02:11:47. #7.12#
SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'e Uyarı: Harem-i İbrahim'e Erişimi Kapatma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.