Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Glatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın cenazesine katıldı. Buruk, cenazede yaptığı açıklama sırasında hakemlere yönelik sitemde bulundu.

"NİYETLERİ KÖTÜ"

Hakem kararlarıyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Hazırlık maçında kırmızı kart veriyorlar, niyetleri kötü." ifadelerini kullandı.

SÖZLERİNE TEPKİ GELDİ

Buruk'un cenazede hakemlerle ilgili kullandığı ifadeler bazı kullanıcıların tepkisini beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, "Cenazede bu söylenir mi?" sözleriyle Buruk'un açıklamasının yapıldığı yere dikkat çekerek eleştiride bulundu.