Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi? - Son Dakika
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Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

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Okan Buruk, Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın cenazesinde hakemlerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Buruk'un, "Hazırlık maçında kırmızı kart veriyorlar, niyetleri kötü" sözlerine bazı kullanıcılar, "Cenazede bu söylenir mi?" diyerek tepki gösterdi.

Glatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Abdullah Avcı'nın annesi Feriha Avcı'nın cenazesine katıldı. Buruk, cenazede yaptığı açıklama sırasında hakemlere yönelik sitemde bulundu.

"NİYETLERİ KÖTÜ"

Hakem kararlarıyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Hazırlık maçında kırmızı kart veriyorlar, niyetleri kötü." ifadelerini kullandı.

SÖZLERİNE TEPKİ GELDİ

Buruk'un cenazede hakemlerle ilgili kullandığı ifadeler bazı kullanıcıların tepkisini beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar, "Cenazede bu söylenir mi?" sözleriyle Buruk'un açıklamasının yapıldığı yere dikkat çekerek eleştiride bulundu.

Abdullah Avcı, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi? - Son Dakika

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    Yorumlar (8)

  • p7yrwjp54d p7yrwjp54d:
    mal 11 7 Yanıtla
  • Cengiz Sevgili Cengiz Sevgili:
    illa edep , illa edep… 10 6 Yanıtla
  • salih.081081@gmail.com [email protected]:
    Ben fbliyim haliyle okan burukun tipi bile bana antipati geliyor.ama anormal bişey göremedim.siz yakınınız hariç ayıp olmasın diye gittiğiniz cenazede karalarmı bağlarsınız.yada gidilen cenazede tek kelime konuşmak yasakmı 4 2 Yanıtla
  • Mevlut Emre Mevlut Emre:
    Beli oldu yine hakemlerden yardım istiyor 5 1 Yanıtla
  • Dracarys null Dracarys null:
    Kimin niyetinin kötü olduğu nerde ne konuştunu bilmyendir. 1 1 Yanıtla
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