Hamas'tan Katar İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Hamas'tan Katar İddialarına Yanıt

Hamas, Katar'ın liderlerini terk etmelerini istediği yönündeki haberleri yalanladı.

10.11.2024 09:42
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GAZZE, 10 Kasım (Xinhua) -- Hamas'tan bir yetkili, Katar'ın hareketin liderlerinden Doha'yı terk etmelerini istediği yönündeki haberleri yalanlayarak bu iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Katar'dan isminin açıklanmasını istemeyen bir Hamas yetkilisi, cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Doha'dan ayrılmamızı isteyen ya da Katar'ın İsrail ile arabuluculuk rolünden çekildiğini ima eden herhangi direkt ya da dolaylı bir mesaj almadık" dedi.

Kaynak, "Katar, İsrail ile arabuluculuk yapmaya ve Gazze'de ateşkes sağlanması için önemli çabalar göstermeye devam ediyor ancak İsrail Başbakanı her seferinde bu çabaları sabote ediyor" diye ekledi.

Yetkili, Netanyahu'nun yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanmaktan ve görevini kaybetmekten korktuğunu, bu nedenle mevcut siyasi pozisyonunu korumak adına kendisine sunulan tüm "teklifleri" reddettiğini vurguladı.

Kaynak, "İşgalci İsrail'in bu konuda kafa karışıklığı yaratarak Katar'daki kardeşlerimizle aramızı bozmaya ve daha fazla katliam yapmak için zaman kazanmaya çalıştığı açık" ifadelerini kullandı.

İsrail medyası geçtiğimiz günlerde Katar yönetiminin, başkent Doha'da ikamet eden Hamas liderlerine artık istenmedikleri yönünde bir mesaj ilettiğini iddia etmişti.

Bu iddialar, Hamas'ın Gazze'deki İsrailli rehinelerle ilgili son öneriyi reddetmesini gerekçe göstererek, Washington'un Katar'a Hamas liderlerinin Doha'da kalmaya devam etmesinin artık kabul edilemez olduğunu bildirdiğini söyleyen üst düzey bir ABD yetkilisinin açıklamalarıyla da örtüşüyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas ve İsrail arasındaki arabuluculuk çabalarının şu anda "ilerlemediğini" duyurdu.

Bakanlık, Katar'ın arabuluculuk sürecinden çekildiğine dair iddiaların ise doğru olmadığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Hamas'tan Katar İddialarına Yanıt - Son Dakika

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