Hamas'tan Mescid-i Aksa'ya Akın Çağı

20.02.2026 14:42
Hamas, İsrail'in engellemelerine rağmen, Filistinlileri Mescid-i Aksa'ya akın etmeye çağırdı.

Hamas, İsrail'in engellemelerine rağmen ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya akın edilmesi çağrısında bulundu.

Hamas'tan, İsrail'in ramazan ayının ilk cuma gününde, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlileri engellemesi üzerine yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in kasıtlı olarak Aksa'ya gelenleri engellediği, sıkı askeri kısıtlamalar ve ihlalleriyle cemaati aşağılamaya çalıştığı belirtilen açıklamada, Aksa'daki cemaatin 10 binle sınırlandırılmasının, girişlerde keyfi uygulamaların ibadet özgürlüğünü açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Tüm bunlara rağmen gidebilen herkesin Tel Aviv'in planlarından ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden korumak için Mescid-i Aksa'ya akın etmesi çağrısı yapılan açıklamada, İsrail'in engellemelerinin Filistin halkının iradesini kıramayacağı belirtildi.

Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere, İsraillilerin İslami kutsal mekanları Yahudileştirme planlarını boşa çıkarmak ve Müslümanların Mescid-i Aksa üzerindeki dini ve tarihi hakkını korumak için ramazan ayını değerlendirme çağrısında bulunuldu.

İsrail, ramazan ayının ilk cumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilerin Batı Şeria'dan Kudüs'e girişini engellemişti.

İsrail kısıtlama uygulayacağını duyurmuştu

İsrail, ramazan boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da önceki senelerde olduğu gibi kısıtlamalar uygulayacağını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya sadece 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkekler ile birinci derece akrabaları eşliğinde 12 yaş altı çocukların gelişine izin verileceği, sayının 10 bin ile sınırlı tutulacağı kaydedilmişti.

Tel Aviv yönetiminin izin verdiği Filistinlilerin geçişinin, güneyde Beytüllahim ile Kudüs arasındaki 300 numaralı kontrol noktası ve kuzeydeki Kalendiya kontrol noktasından sağlanacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

