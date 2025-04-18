Hamas'tan Rehinelerin Takasına Hazırlık - Son Dakika
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Hamas'tan Rehinelerin Takasına Hazırlık

Hamas, Gazze'deki savaşın sona ermesi için rehinelerin takası üzerine derhal müzakere etmeye hazır.

18.04.2025 10:47
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GAZZE, 18 Nisan (Xinhua) -- Hamas, Gazze'deki savaşın sona ermesi için tüm İsrailli rehinelerin belli sayıda Filistinli mahkumla takas edilmesine yönelik bir anlaşmanın görüşmelerine derhal başlayabileceklerini söyledi.

Hamas'ın Gazze'deki lideri Halil el-Hayye perşembe günü video bağlantısı yoluyla yaptığı açıklamada, "direnişin elindeki tüm esirlerin ve işgal hapishanelerindeki Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını içeren kapsamlı bir anlaşma için müzakerelere derhal başlamaya hazır" olduklarını belirtti.

Hayye, anlaşmanın, "halkımıza yönelik savaşa tamamen son verilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yeniden inşa çalışmalarının başlaması ve İsrail kuşatmasının kaldırılması karşılığında" yapılacağını dile getirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetini, "savaşı sürdürme politikasına dayalı siyasi gündemi" için "kısmi anlaşmaları araç olarak kullanmakla" suçlayan Hayye, Hamas'ın "bu politikanın bir parçası olmayacağını" sözlerine ekledi.

İsrail devlet televizyonu Kan TV'nin pazartesi günkü haberine göre Mısırlı ve Katarlı arabulucular Hamas'a yaklaşık 10 rehinenin serbest bırakılmasını ve geçici bir ateşkesi içeren yeni bir öneri sunmuştu. Hamas, öneriyi değerlendirdiğini ve iç görüşmeler tamamlandıktan sonra resmi yanıtını ileteceğini belirtti.

Gazze sağlık yetkililerinin perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in 18 Mart'ta Hamas'la varılan iki aylık ateşkesi sona erdirip Gazze'ye yönelik hava ve kara saldırılarını yeniden başlatması sonucu 1.691 Filistinli hayatını kaybederken, 4.464 kişi de yaralandı.

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Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan Rehinelerin Takasına Hazırlık - Son Dakika

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