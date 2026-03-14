Hamas'tan Saldırıları Durdurma Çağrısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas'tan Saldırıları Durdurma Çağrısı

14.03.2026 09:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, ABD-İsrail saldırılarına ilişkin bölge ülkelerine işbirliği ve İran'a misilleme yapmama çağrısında bulundu.

Hamas, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın da misillemelerinin ardından bölgede tırmanan gerilime ilişkin, bölge ülkelerine "saldırıların durdurulması için işbirliği yapma", İran'a ise "komşu ülkeleri hedef almama" çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bölgede süren savaşın büyük kaygıyla takip edildiği belirtilerek, ABD-İsrail saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiği, ayrıca bölge ve dünya güvenliği ile barışını tehdit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, İran'ın söz konusu saldırılara karşı uluslararası teamül ve hukuk çerçevesinde mevcut tüm imkanlarla karşılık verme hakkı bulunduğu vurgulandı.

Hamas, "İslam ümmetinin ve bölgenin çıkarının bu savaşın durdurulmasında" olduğunu belirterek, tüm devletler ve uluslararası kuruluşlara çatışmaların derhal sona erdirilmesi için çalışma çağrısı yaptı.

Açıklamada, İran'a komşu ülkelerin hedef alınmaması istenirken, bölge ülkelerine de "ABD-İsrail saldırganlığını durdurmak için ortak hareket etme" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Mourinho’ya şok üstüne şok Şov yapmanın bedeli ağır oldu Mourinho'ya şok üstüne şok! Şov yapmanın bedeli ağır oldu
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
SGK’dan ’Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi’ iddiasına yanıt SGK'dan 'Son 5 yılda 650 bin kişinin emekliliği iptal edildi' iddiasına yanıt

08:44
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
08:33
Kara operasyonunun ilk sinyali! 2 bin 500 ABD askeri yola çıktı
08:09
İsrailli yetkililerin evleri vuruldu, alevler geceyi aydınlattı
08:09
Sıcak hava balonu faciası! Şampiyon pilot sepetten fırlayıp öldü
07:45
İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
07:06
Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.