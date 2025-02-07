Hamas'tan Trump'a Tepki: Filistin Birliği Çağrısı

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GAZZE, 7 Şubat (Xinhua) -- Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den göndermeye yönelik tehditlerini ele almak üzere Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplantılar düzenlemesini talep ederek, bu durum karşısında güçlü ve birlik halinde bir duruş sergilenmesi çağrısı yaptı.

Hamas liderlerinden Mahmud Merdavi yaptığı basın açıklamasında hem Arap ülkeleri bağlamında hem de uluslararası düzeyde koordineli diplomatik çabalarda bulunma çağrı yaparak, haklarına zarar veren ve onları yerlerinden etmeyi amaçlayan her türlü girişime karşı Filistinlilerin birlik halinde bir duruş sergilemeleri gerektiğini vurguladı.

Filistin'in birliğinin güçlendirilmesi ve Gazze'ye ve tüm Filistin'e yönelik tehditlere karşı kapsamlı bir strateji geliştirmek üzere birleşik bir cephe oluşturulması çağrısı da yapan Merdavi, verilecek karşılıkta siyasi, diplomatik ve fiili tedbirlerin koordinasyonuna önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump'ın önerilerine şiddetle karşı çıkan ve bu önerileri "ırkçı" olarak niteleyen Hamas lideri, söz konusu önerilerin Filistin davasını baltalamayı, Filistinlileri haklarından mahrum bırakmayı ve onları yerlerinden etmeyi amaçlayan yerleşim politikalarının devamı olduğunu söyledi.

Merdavi, "Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve İsrail'de yaşayanlar da dahil olmak üzere Filistin halkı, asla haklarından vazgeçmeyecek ve yerinden edilmeyi asla kabul etmeyecektir. Trump'ın açıklamaları sadece işgale destek veren bir ABD yönetiminin hayallerinden başka bir şey değildir ve daha önce olduğu gibi bu hayaller de suya düşecektir" dedi.