Hamas'tan 'Turuncu Hat' Uyarısı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "Turuncu Hat" olarak adlandırılan hattı kalıcı hale getirme ve uygulamayı sürdürme konusundaki ısrarının, ateşkes anlaşmasının "açıkça ve sürekli şekilde ihlali" anlamına geldiğini belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci Siyonistlerin Gazze Şeridi'nde sözde turuncu hattı kalıcı hale getirme ve uygulamayı sürdürme konusundaki ısrarı, ateşkes anlaşmasının açıkça ve sürekli biçimde bozulması ve maddelerinin ciddi şekilde ihlal edilmesi anlamına gelmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bunun, "Gazze Şeridi üzerinde askeri kontrolü kalıcı hale getirmek ve durumun istikrara kavuşması ya da ateşkes çabalarının başarıya ulaşması fırsatını ortadan kaldırmak amacıyla, sahada zorla yeni fiili durumlar dayatmaya yönelik açık bir girişim" olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu saldırgan davranış, faşist işgal hükümetinin arabulucuların çabalarını kasten boşa çıkarmaya çalıştığını bir kez daha teyit etmektedir. Aynı şekilde, öldürme, aç bırakma ve kuşatma operasyonlarını tırmandırırken; mevcut gerçekliğin özelliklerini değiştirmek amacıyla sahada birtakım uygulamalar dayatmayı ve yükümlülüklerinden kaçınma ile oyalama politikasını sürdürmektedir. Bu da üzerinde mutabakata varılan tüm anlaşma ve garantilere açık bir meydan okumadır."

Hamas, arabuluculardan "Turuncu Hat" olarak bilinen konu hakkında resmi ve acil bir açıklama yapmalarını ve bu tehlikeli adıma ilişkin açıkça tutumlarını ortaya koymalarını istedi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ndeki işgal ettikleri bölgeyi yüzde 60'a çıkardıklarını bildirmişti.

İsrail ordusunun, yardım kuruluşlarıyla paylaştığı bir haritada, Ekim 2025'teki ateşkes kapsamında oluşturulan ve Gazze Şeridi'nin yüzde 53'ünü işgal eden "Sarı Hat"tı güncelleyerek Filistinlileri dar bir alana hapseden yeni bir "Turuncu Hat" oluşturduğu görülmüştü.

Mevcut "Sarı Hat" ile Gazze'nin yüzde 47'lik kısmına sıkıştırılan Filistinlilerin yeni sözde "Turuncu Hat" ile topraklarının yüzde 11'i daha İsrail tarafından işgal edilmiş oluyor ve Filistinliler Gazze Şeridi'nin yüzde 36'lık bölümüne hapsediliyor.

İsrail ordusu, Gazze'deki sivil halkı güvenlik gerekçesiyle "Sarı Hat"ta yaklaştırmazken her geçen gün daha küçük bir alana sıkıştırmaya devam ediyor.