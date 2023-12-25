Hamas ve Hizbullah İsrail\'i hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Lübnan'ın güneyinden, İsrail'in kuzeyindeki Batı Celil bölgesinde bulunan Liman Askeri Kışlası'nı füzelerle vurduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, saldırının "Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik Siyonistlerin yaptığı katliama karşılık" olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

Hizbullah'tan da saldırı açıklaması

Öte yandan Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, "Direniş, Hanita mevkisinde İsrail düşman askerlerinin bulunduğu bir mevziiyi uygun silahlarla hedef aldı, saldırı sonucu İsrail askerlerinden ölü ve yaralıların olduğunu teyit ettik." denildi.

Hizbullah ikinci açıklamasında, "Avivim Yahudi yerleşim birimi ve işgal altındaki Manara bölgesinde bir binanın içindeki İsrail askerlerinin bulunduğu bir mevziinin vurulduğunu" duyurdu.

İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.