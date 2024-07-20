Hamas ve İslami Cihad, İsrail'in Hudeyde'ye düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Hamas ve İslami Cihad, İsrail'in Hudeyde'ye düzenlediği saldırıyı kınadı

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde'ye düzenlediği saldırıyı kınadı. Hamas, saldırının Filistin halkına ve Kudüs'e karşı görevlerini yerine getirmekten alıkoyma amacı taşıdığını belirtirken, İslami Cihad ise saldırının tüm İslam ve Arap dünyası için tehlike arz ettiğine dikkat çekti. Ayrıca, İsrail'in barbarlığının Yemen halkını Filistin'e destek vermekten alıkoyamayacağı vurgulandı.

20.07.2024 23:35
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Hamas ve İslami Cihad hareketleri, İsrail'in Yemen'in batısındaki Hudeyde'ye düzenlediği saldırıyı kınadı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, söz konusu saldırının, İslam dünyasındaki özgür direniş güçlerini, soykırıma maruz kalan Filistin halkına ve Kudüs'e karşı görevlerini yerine getirmekten alıkoyma amacı taşıdığı belirtildi.

Bölgede yaşanan gerilimden İsrail ile en çirkin suçları işlemesi ve uluslararası hukuku çiğnemesi için ona siyasi ve askeri destek sunmaya devam eden ABD yönetiminin sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, dünya ülkelerine bu faşist saldırıyı kınama ve Filistin topraklarındaki işgali sona erdirmek için birlik olma çağrısı yapıldı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk ise Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in, Yemen'in batısındaki Hudeyde'deki saldırısını değerlendirdi.

Rişk, "Şüphesiz ki İsrail, Hudeyde'de çıkardığı yangında kendisi yanacak. Siyonistlerin işlediği suçlar, denklemin tümden değişmesi anlamına geliyor. Yemen halkı ve başta Husiler, Filistin'i ve halkını savunan konumlarının bedelini ödüyor." ifadesini kullandı.

İslami Cihad'ın açıklamasında ise İsrail'in işlediği bu yeni suçun, onun sadece Filistin halkı için değil tüm İslam ve Arap dünyası için tehlike arz ettiğini gösterdiğine işaret edildi.

"Başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batı'nın açık desteği olmasa bu saldırı gerçekleşmezdi." denilen açıklamada, İsrail'in barbarlığının, Yemen halkını Filistin halkına destek vermekten alıkoyamayacağı bilakis azmini artıracağı dile getirildi.

İsrail, bugün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas ve İslami Cihad, İsrail'in Hudeyde'ye düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika

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