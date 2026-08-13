Hamas, Yasama Konseyi Seçimlerine Katılacak - Son Dakika
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Hamas, Yasama Konseyi Seçimlerine Katılacak

Hamas, Yasama Konseyi Seçimlerine Katılacak
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Hamas, kasımda yapılacak Filistin Yasama Konseyi seçimlerine katılacağını duyurdu.

GAZZE, 13 Ağustos (Xinhua) -- Hamas, kasım ayında yapılması planlanan Filistin Yasama Konseyi seçimlerine katılacağını bildirdi.

Hamas Ulusal İlişkiler Büro Başkanı Hüssam Bedran çarşamba günü El Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada, "Filistin halkının geniş bir kesimini kapsayacak bir seçim bloku oluşturmak için birçok Filistinli grup ile çalışıyoruz" dedi.

Bedran, "ulusal siyasi sistemin Hamas'ı dışarıda bırakacak şekilde yeniden dizayn edilmesine" karşı çıkacaklarını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 9 Temmuz'da yayımladığı başkanlık kararnamesiyle, Filistin Ulusal Yönetimi'nin tek meclisli yasama organı olan Filistin Yasama Konseyi'ni belirlemek üzere seçim tarihini 28 Kasım olarak duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

Filistin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas, Yasama Konseyi Seçimlerine Katılacak - Son Dakika

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