Hamburg'da gençler savaş sanayisi eylemi için fakülte girişini barikatla kapattı - Son Dakika
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Hamburg'da gençler savaş sanayisi eylemi için fakülte girişini barikatla kapattı

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Almanya'nın Hamburg kentinde bir grup genç, Hamburg Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesi girişlerini barikatla kapattı. Eyleme katılan bir aktivist kaynakların eğitim yerine savaş sanayisine ayrıldığını savundu; üniversite yönetimi talepleri dikkate aldığını açıkladı.

Almanya'nın Hamburg kentinde bir grup genç, Hamburg Üniversitesinin Ekonomi ve Sosyal Bilimler Fakültesi binasının girişlerini barikatlarla kapattı.

Polis, sabah erken saatlerde düzenlenen eylemde İngilizce pankartlar taşıyan ve bir kısmı yüzünü kapatan göstericilerin bina girişlerine inşaat bariyerleri ve çöp konteynerleri yerleştirdiğini bildirdi.

Eyleme katılan ve ismini vermeyen aktivist, Alman medyasına yaptığı açıklamada, fakülte girişlerini kapatmalarının nedenlerinden birinin, eğitim yerine savaş sanayisine ayrılan kaynakların artırılması olduğunu söyledi.

"Artık her üç avrodan biri eğitime değil savaş sanayisine gidiyor." diyen aktivist, Avrupa'nın farklı ülkelerinde grev yapanlarla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Hamburg Üniversitesi yönetimi ise protestoyu ve göstericilerin taleplerini dikkate aldıklarını, barışçıl şekilde görüşlerini ifade etme hakkına saygı duyduklarını bildirdi.

Berlin'de dünkü olaylarda 4 kişi gözaltına alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'in Reinickendorf ilçesindeki Maerkisches Viertel semtinde dün gençlerin çıkardığı olaylarda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Berlin polisi tarafından yapılan açıklamada, pazar günü öğleden sonra yaklaşık 30 kişiyle başlayan olaylara ilerleyen saatlerde 120 kadar kişinin katıldığı belirtildi.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grupların havai fişek attığı ve çöp konteynerlerini ateşe vererek yola sürdüğü, bu nedenle Wilhelmsruher Damm Caddesi'nin bir süre trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Göstericilerin polis ekiplerine iki molotofkokteyli ve taş attığı, olaylarda yaralanan olmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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