Hameney'in danışmanı uçuş yasağına 'ya herkes ya hiç kimse' tehdidiyle karşılık verdi - Son Dakika
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Hameney'in danışmanı uçuş yasağına 'ya herkes ya hiç kimse' tehdidiyle karşılık verdi

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Hameney'in danışmanı Muhammed Muhbir, İran uçuşlarının askıya alınmasına X'ten tepki gösterdi. Muhbir, bölgede uçuşların ya herkes için serbest ya da hiç kimse için olacağını, İran uçuş yapamaz ve yer hizmeti alamazsa hiçbir ülkenin bu imkanları elde edemeyeceğini söyledi.

İran lideri Mücteba Hamaney'in Danışmanı Muhammed Muhbir, ülkesine yönelik uygulanan "uçuş yasağına" tepki gösterdi.

Muhbir, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İran hava yolu şirketlerinin uçuşlarının askıya alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

ABD ile birlikte İran'a karşı yürütülen "düşmanca" politikaların İran halkının zihninde kalacağını dile getiren Muhbir, "Her ne kadar bu konudaki stratejimiz belirgin olsa da bölgede uçuşlar ya herkes için serbesttir ya da hiç kimse için." ifadelerini kullandı.

Muhbir ayrıca, "Eğer İran uçuş gerçekleştiremez ve havaalanlarında yer hizmeti alamazsa bölgede hiçbir ülke bu imkanları elde edemeyecek." tehdidinde bulundu.

ABD'nin İran havacılık sektörüne yönelik yeni yaptırımlarının sonucu olarak Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İran'dan gelen ve giden uçuşları durdurmuştu.

Irak ile İran arasında uçuşların Tahran-Bağdat yerine Tahran-Necef arasında gerçekleştirilmesi konusunda görüşmeler yapılmış ancak daha sonra Tahran-Necef uçuşları da iptal edilmişti.

Kaynak: AA
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