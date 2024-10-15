Hamide Tuncel'in Organ Bağışı 3 Hastaya Umut Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hamide Tuncel'in Organ Bağışı 3 Hastaya Umut Oldu

Hamide Tuncel\'in Organ Bağışı 3 Hastaya Umut Oldu

Hamide Tuncel'in beyin ölümü sonrası organları 3 hastaya nakledilmek üzere bağışlandı.

15.10.2024 05:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 41 yaşındaki kadından alınan karaciğer ve kornealar 3 hastaya nakledilecek.

Tedavi için gittiği Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde kalp krizi geçiren 41 yaşındaki Hamide Tuncel'in, sevk edildiği Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü ailesi, Tuncel'in organlarını bağışlama kararı aldı.

Kadının karaciğeri Erzurum'a, korneaları ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinde nakil bekleyen hastalara gönderildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kağan Karabulut, gazetecilere, ailenin organ bağışı konusunda bilinçli olduğunu söyledi.

Organ bağışının önemine dikkati çeken Karabulut, "Karadeniz Bölgesi bu konuda Türkiye birincisi, en çok organ çıkaran bölgemiz. Organ bağışıyla bir sürü insana can oluyoruz. Bağışlayan aileye teşekkür ederiz. Organ nakli hayat kurtarır." dedi.

Kaynak: AA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Beyin Ölümü, Beyin Ölümü, Hastane, Erzurum, samsun, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamide Tuncel'in Organ Bağışı 3 Hastaya Umut Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
10:04 Berat Albayrak geri mi dönüyor İşte kulislerde konuşulan iddia Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia
09:58 Repçi Kanye West’ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum Repçi Kanye West'ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum
09:48 Filenin Sultanları’ndan Melissa Vargas’a sürpriz doğum günü partisi Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a sürpriz doğum günü partisi
09:46 Afra Saraçoğlu’nun ’hayatımın elbisesi’ notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:17 Çin, Tayvan’ı çevreleyen askeri tatbikata başladı Çin, Tayvan'ı çevreleyen askeri tatbikata başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 06:03:37. #1.12#
SON DAKİKA: Hamide Tuncel'in Organ Bağışı 3 Hastaya Umut Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.