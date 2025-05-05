Hamidiye AŞ Su Fiyatlarına Yüzde 20 Zam - Son Dakika
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Hamidiye AŞ Su Fiyatlarına Yüzde 20 Zam

İBB iştiraki Hamidiye AŞ, su ürünlerine yüzde 20 zam yaparak yeni tarifeleri belirledi.

05.05.2025 10:40
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye AŞ'nin su ürünlerine yüzde 20 zam yapıldı.

Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana su 100 liradan yüzde 20 zamla 120 liraya yükseldi.

Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 120 liradan 140 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı ise 190 liradan 210 liraya çıktı.

Hamidiye Su'ya en son 30 Ekim 2024'te yüzde 17,85 zam yapılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamidiye AŞ Su Fiyatlarına Yüzde 20 Zam - Son Dakika

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