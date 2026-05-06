Hamile Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılaması Devam Ediyor

06.05.2026 13:34
Kastamonu'da 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldüren B.C.'nin yargılaması sürüyor.

Kastamonu'da, 8 aylık hamile eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan B.C. (29), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Tutuklu sanık B.C, savunmasında olayları hatırlamadığını belirterek, "Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum. Bir komşumuzdan sigara ve ekmek istemiştim. O da bana sigara ve ekmek aldı. O sigarayı içtikten sonrasını hatırlamıyorum. Bana sigara getiren T.Ş'nin yargılanmasını ve telefonunun da incelenmesini talep ediyorum. Adaletinize güveniyorum. Olayları da hatırlamıyorum. Takdir mahkemenizindir. Sadece telefonun incelenmesini istiyorum." dedi.

Maktulün babası İ.Ç. ile annesi K.C. ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılması talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık B.C'nin "nitelikli kasten öldürme" suçunu işlediğini belirterek, haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay

Kastamonu'da 21 Nisan 2025'te İnönü Mahallesi'nde bulunan bir binadan kötü koku gelmesi üzerine adrese giren polis ekipleri, 8 aylık hamile olduğu belirlenen Elif C'nin cansız bedeniyle karşılaşmış, yapılan incelemede genç kadının vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlenmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan kocası B.C. tutuklanmıştı.

Sanığın, 1,5 yaşındaki çocuğu ve 10 gün önce bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen eşiyle aynı evde kaldığı anlaşılmıştı.

Kaynak: AA

