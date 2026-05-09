Hamile Hükümlü Salıverildi

Çorum'da yakalanan firari hükümlü kadın, hamile olduğunun tespit edilmesi üzerine cezanın infazı ertelenerek salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerin fiziki takibi sonucu, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 32 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kiraz K. (31) yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık raporu için götürüldüğü hastanede hamile olduğu belirlenen hükümlü, ilgili kanun gereği cezası ertelenerek cumhuriyet savcılığının talimatıyla salıverildi.