Hamile Kadın Balkonundan Düştü

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dördüncü kattaki balkondan düştüğü öne sürülen yabancı uyruklu hamile kadın yaşamını yitirdi.

Üçevler Mahallesi Dal Sokak'ta bir kişinin, 4 katlı bir apartmanın son katındaki balkondan bahçe kısmına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yabancı uyruklu ve 8 aylık hamile olduğu bildirilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının küçük yaşta bir çocuğunun da olay sırasında evde olduğu ve kadının eşinin polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.