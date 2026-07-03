Hammadi'ye Hapis Cezasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hammadi'ye Hapis Cezasına Tepki

03.07.2026 02:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus Yargıçlar Derneği, Hammadi'ye verilen 1 yıl hapis cezasının sendikal hakları hedef aldığını belirtti.

Tunus Yargıçlar Derneği, Dernek Başkanı Enes Hammadi hakkında verilen 1 yıllık hapis cezasına tepki göstererek kararın, sendikal hakları hedef aldığını belirtti.

Tunus Yargıçlar Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Tunus İstinaf Mahkemesinin Hammadi hakkında "işi engelleme" suçlamasıyla verdiği 1 yıllık hapis kararının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kararın, "yargıçların sendikal hakkını suç kapsamına sokmayı hedeflediği ve bu hakkı kullanmalarını engellemeyi amaçlayan haksız ve emsalsiz bir hüküm" olduğu ifade edildi.

Hammadi'nin yargılandığı süreçte adil yargılanma güvencelerinin ihlal edildiği belirtilen açıklamada, kendisine usulüne uygun tebligat yapılmadığı ve kararın gıyabında verildiği kaydedildi.

Dernek, Hammadi'nin acil bir sağlık durumu nedeniyle ülkeden yasal yollarla çıktığını ve ilgili mercileri bu konuda bilgilendirdiğini aktardı.

Açıklamada ayrıca Hammadi'nin, 2022 yılında Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi ve çok sayıda yargıcın görevden alınmasının ardından yargı bağımsızlığını savunması ve sendikal faaliyetlerde bulunması nedeniyle yargılandığı ileri sürüldü.

Tunus resmi haber ajansının yargı kaynaklarına dayandırdığı haberde ise Tunus İstinaf Mahkemesinin, Hammadi hakkında ilk derece mahkemesince verilen 1 yıllık hapis cezasını onadığı bildirildi.

Haberde, kararın çarşamba günü Hammadi'nin ülke dışında bulunduğu sırada yapılan gıyabi duruşmada verildiği aktarıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Haziran 2022'de yayımladığı kararnameyle 57 yargıcı, terör dosyalarındaki soruşturmaları engellemek, davaların seyrini değiştirmek ve mali ile ahlaki yolsuzluk gibi suçlamalarla görevden almıştı.

Tunus İdare Mahkemesi ise aynı yıl ağustos ayında söz konusu kararın yürütmesini durdurmuş, Adalet Bakanlığı ise görevden alınan yargıçlar hakkındaki adli süreçlerin sürdüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Tunus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hammadi'ye Hapis Cezasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatının baharındaki Ece Naz’a en yakınları kıydı Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Herkes eylem sanmıştı Empire State’e bakın neden tırmanmışlar Herkes eylem sanmıştı! Empire State'e bakın neden tırmanmışlar
Aksaray’da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu Aksaray'da 28 yaşındaki kayıp gencin cansız bedeni bulundu
Ölümcül yalnızlık Acı gerçeği apartmanı saran koku ortaya çıkardı Ölümcül yalnızlık! Acı gerçeği apartmanı saran koku ortaya çıkardı
Misafir gittiği evi işgal eden Deniz Akkaya karakolluk oldu Misafir gittiği evi işgal eden Deniz Akkaya karakolluk oldu
Trump’tan Çin’e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz Trump'tan Çin'e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz

00:52
Sürücüler dikkat Araç içi ses ve görüntü sistemlerinde yeni kurallar
Sürücüler dikkat! Araç içi ses ve görüntü sistemlerinde yeni kurallar
00:03
16 yıl sonra bir ilk İspanya, Avusturya’ya şans tanımadı
16 yıl sonra bir ilk! İspanya, Avusturya'ya şans tanımadı
22:14
Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak
Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak
22:07
İmzalar atıldı Galatasaray’dan Amedspor’a transfer
İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
21:07
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
20:44
İstanbul’da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 03:36:18. #7.12#
SON DAKİKA: Hammadi'ye Hapis Cezasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.