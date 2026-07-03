Hammadi'ye Hapis Cezasına Tepki

Tunus Yargıçlar Derneği, Dernek Başkanı Enes Hammadi hakkında verilen 1 yıllık hapis cezasına tepki göstererek kararın, sendikal hakları hedef aldığını belirtti.

Tunus Yargıçlar Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Tunus İstinaf Mahkemesinin Hammadi hakkında "işi engelleme" suçlamasıyla verdiği 1 yıllık hapis kararının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kararın, "yargıçların sendikal hakkını suç kapsamına sokmayı hedeflediği ve bu hakkı kullanmalarını engellemeyi amaçlayan haksız ve emsalsiz bir hüküm" olduğu ifade edildi.

Hammadi'nin yargılandığı süreçte adil yargılanma güvencelerinin ihlal edildiği belirtilen açıklamada, kendisine usulüne uygun tebligat yapılmadığı ve kararın gıyabında verildiği kaydedildi.

Dernek, Hammadi'nin acil bir sağlık durumu nedeniyle ülkeden yasal yollarla çıktığını ve ilgili mercileri bu konuda bilgilendirdiğini aktardı.

Açıklamada ayrıca Hammadi'nin, 2022 yılında Yüksek Yargı Konseyinin feshedilmesi ve çok sayıda yargıcın görevden alınmasının ardından yargı bağımsızlığını savunması ve sendikal faaliyetlerde bulunması nedeniyle yargılandığı ileri sürüldü.

Tunus resmi haber ajansının yargı kaynaklarına dayandırdığı haberde ise Tunus İstinaf Mahkemesinin, Hammadi hakkında ilk derece mahkemesince verilen 1 yıllık hapis cezasını onadığı bildirildi.

Haberde, kararın çarşamba günü Hammadi'nin ülke dışında bulunduğu sırada yapılan gıyabi duruşmada verildiği aktarıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Haziran 2022'de yayımladığı kararnameyle 57 yargıcı, terör dosyalarındaki soruşturmaları engellemek, davaların seyrini değiştirmek ve mali ile ahlaki yolsuzluk gibi suçlamalarla görevden almıştı.

Tunus İdare Mahkemesi ise aynı yıl ağustos ayında söz konusu kararın yürütmesini durdurmuş, Adalet Bakanlığı ise görevden alınan yargıçlar hakkındaki adli süreçlerin sürdüğünü açıklamıştı.