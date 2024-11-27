Hamsi Atıklarıyla Çevre Dostu Organik Gübre Geliştirildi - Son Dakika
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Hamsi Atıklarıyla Çevre Dostu Organik Gübre Geliştirildi

Hamsi Atıklarıyla Çevre Dostu Organik Gübre Geliştirildi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Dr. Mehmet Tütüncü, Karadeniz'deki hamsi atıklarını değerlendirerek çevre dostu bir organik gübre geliştirdi. Denemeleri yapılan gübrenin, özellikle güllerin vazo ömrünü uzattığı ve tarıma katkı sağladığı belirtildi.

27.11.2024 11:19  Güncelleme: 11:24
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SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tütüncü, Karadeniz'deki hamsi atıklarını değerlendirerek çevre dostu organik gübre geliştirdi. Deneme aşamasındaki ürünün hem çevreye hem de tarıma önemli katkılar sunması bekleniyor. Dr. Tütüncü, "Gübreleri gül üretiminde denedik ve başarılı sonuçlar elde ettik. Farklı bitki türlerinde de denemelerini yapıyoruz" dedi.

Hamsi atıklarıyla yaptıkları gübreyle, güllerin vazo ömrünün uzadığını belirten OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tütüncü, "Balık atıkları eski çağlardan beri kullanıyor. Ancak biz günümüzde yeni teknolojilerle birleştirerek halk arasında gübre diyebileceğimiz tabirle bitkilere destek olması amacıyla ürünlerimizi geliştirdik. Şu ana kadar aldığımız sonuçlar gayet iyi. Özellikle güllerde vazo ömrü önemli bir kalite parametresi. Vazo ömrünü uzattı. Bitki büyüme gelişimine oldukça etkili olduğunu gözlemledik" diye konuştu.

KARADENİZ'İN HAMSİ ATIKLARI DEĞERLENDİRİLİYOR

Karadeniz Bölgesi'nde yoğun bir şekilde yapılan balıkçılık faaliyetleri sonucunda büyük miktarda balık atığının oluştuğunu ve bunları değerlendirmek istediklerini belirten Tütüncü, "Bu balıklar arasında da hamsi fazla miktarda olan bir balık. Bunlardan da yaklaşık olarak yüzde 50-55 oranında bir atık ortaya çıkıyor. Farklı yan ürünlere işlenmesine rağmen bu atıkların tamamı bertaraf edilemiyor. Biz de ticari işletmelerden bu atıkları temin ederek hem çevreye hem de çiftçilerimize bir katkı olarak bu ürünü geliştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

SAMURAY VE RODOS GÜLLERİ ÜZERİNDE DENEMELER

Proje kapsamında, samuray ve Rodos türü güller üzerinde yapılan denemelerin 3'üncü ve son yetiştiricilik dönemine ulaştığını, elde edilen sonuçların sadece bilimsel çalışmalarla sınırlı kalmayacağını belirten Tütüncü, konuşmasını şöyle tamamladı;

"Şu anda ön deneme aşamasındayız. Piyasada şu anda hamsi atığından üretilmiş bir gübre yok. Ama biz kendi yaptığımız denemelerde öncelikle gül, daha sonra farklı bitki türlerinde denemelerini yapıyoruz. Sonrasında da bu ürünü ticarileştirmeyi düşünüyoruz. Projemiz TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje. İlk çalışmalarımız 2 yıl önce başladı. Şu an gülde son dönemindeyiz. Bu başarılı sonuçları hem bilim dünyasıyla hem de çiftçilerimizle paylaşarak katkıda bulunmak istiyoruz. Şu an üretilen güllerin ticari olarak satışı yapılmıyor. Çünkü biz elde ettiğimiz gübreyi bu güllerde uyguladığımız için şimdilik daha çok analizlerde kullanıyoruz."

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hamsi Atıklarıyla Çevre Dostu Organik Gübre Geliştirildi - Son Dakika

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