Hamza Dağ, AK Parti Ödemiş İlçe Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi\'nin açılışını gerçekleştirdi

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti Ödemiş İlçe Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.
Açılış öncesi gazetecilere konuşan Dağ, geçmişte Ödemiş'ten çok destek gördüğünü, bu ilçeyi mahcup etmemek için canla başla çalıştıklarını söyledi.
Ödemiş'te çok iz ve eser bıraktıklarını ifade eden Dağ, "Eğer bizim kadar eseri olan başka biri gelirse büyükşehir belediye başkan adayları içinden oyunuzu ona verin. Bugüne kadar bu bölgeye sadece Ödemiş'e değil Küçük Menderes Havzasına, bu bereketli topraklara hayvancılığa, tarıma bu evladınızdan daha fazla destek veren daha fazla çaba harcayan başka bir büyükşehir belediye başkan adayı gelirse oyunuzu ona verin." dedi.
Dağ, 1 Nisan sabahı İzmir'in şehremini olmak için yola çıktıklarını ifade ederek, herkesin sorununun takipçisi olacaklarını söyledi.
13 Şubat'ta vaatlerini açıklayacakları bir lansman yapacaklarını belirten Dağ, küçük Menderes ve Bakırçay havzasında yapacaklarını 2 toplantıyla paylaşacaklarını kaydetti.
Mevcut stadın olduğu yere Ödemiş'e yakışır güzel bir millet bahçesinin yakışacağını düşündüklerini söyleyen Dağ, şöyle konuştu:
"Stadı da bir kenara koymayacağız, şehrimize yepyeni bir stadı da yine inşallah oraya millet bahçesi yaptığımızda en uygun yere yapacağız, bu da hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun, Allah, bizi size, sizi bizim için o istediklerinize mahcup etmesin. Bugüne kadar etmedi inşallah bundan sonra etmeyecek."
AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim, 15 yıldır Ödemiş'te hep hizmet için çaba verdiğini belirterek, "Ödemiş'e hizmet için geliyoruz. Ak belediyeciliğin en güzel örneklerini göstermek ve vatandaşımıza gönülden hizmet için geliyoruz. Projelerimiz bununla sınırlı değil tüm projelerimizi de açıklayacağız." dedi.
Konuşmaların ardından Dağ ve beraberindekiler, AK Parti Ödemiş İlçe Teşkilatı SKM Bürosunu, açılış kurdelesini keserek hizmete açtı.
Dağ, ilçede Cumartesi pazarında esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.
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