Han Duck-soo'ya 15 yıl hapis cezası

07.05.2026 10:59
Güney Kore'de Temyiz Mahkemesi, eski Başbakan Han Duck-soo'nun cezasını 23 yıldan 15 yıla indirdi.

Güney Kore'de Temyiz Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün 2024'te ilan ettiği sıkıyönetimdeki rolü nedeniyle yargılanan eski Başbakan Han Duck-soo hakkında verilen 23 yıllık hapis cezasını 15 yıla düşürdü.

Yonhap'ın haberine göre, Temyiz Mahkemesi, Han'ın, Aralık 2024'te Yoon'un sıkıyönetim ilanına yardım ve yataklık ederek ayaklanmada kilit rol oynadığına ilişkin davada kararını açıkladı.

Temyiz Mahkemesi, Han'ı, sıkıyönetim kararını meşru göstermek amacıyla karar öncesinde Yoon'a Bakanlar Kurulu toplantısı düzenlenmesini önermek, sıkıyönetimle ilgili bir belge için kabine üyelerinin imzalarını toplamaya çalışmak dahil alt mahkemenin yönelttiği suçlamalardan suçlu buldu.

Mahkeme, yalancı tanıklık suçlaması ile kabine üyelerinin önemli politikalar hakkında serbestçe tartışabilmesini sağlama ve elektrik ve su kesintisi emrinin uygulanmasını durdurma yükümlülüğünü yerine getirmemek suçlamalarından ise beraatine hükmederek, Han hakkındaki 23 yıllık hapis cezasını 15 yıla indirdi.

Han'ın avukatları, söz konusu karara itiraz etmeyi düşündüklerini açıkladı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, ocakta, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim girişiminde "önemli rol oynadığı" gerekçesiyle eski Başbakan Han'ı 23 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Özel Savcı Cho Eun-suk'un ekibi, 26 Kasım 2025'te eski Başbakan Han Duck-soo için 15 yıl hapis cezası istemişti.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclisin bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

